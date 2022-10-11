اليوم السابع
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السبت بدء استخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان لمدة أسبوع

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:02 م
السبت بدء استخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان لمدة أسبوع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة -أرشيفية
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة عن اتخاذ وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات التيسيرية بالتعاون مع المجلس، التي تمكن الأشخاص ذوى الإعاقة ذوى البصرية من استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من السبت المقبل 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع .

 

وأضاف المجلس فى بيان صحفى له، أن ذلك يأتى انطلاقًا من الدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة، لتجسيد جانب المسئولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية إليهم .

 

وصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها وزارة الداخلية، تأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس والوزارة خلال عام 2017، لافتة إلى ذلك يأتي بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يهدف إلى التوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز المعرفة بحقوقهم واحتياجاتهم في سائر أنحاء العالم.

 

وثمنت "المشرف العام على المجلس"، الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة الأبعاد الإجتماعية الخاصة بهم، إلى جانب مشاركتهم الاحتفال بأيامهم العالمية للتعريف بقضاياهم المختلفة.


القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

إيمان كريم

ذوى الاعاقة البصريه



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