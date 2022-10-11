الزراعة: حصول معمل تشخيص وعلاج أمراض الأسماك على الأيزو

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحرى بالوزارة يفيد بحصول المعمل المركزي لتشخيص وعلاج امراض الأسماك وقياس جودة المياه بأشتوم الجميل – محافظة بورسعيد على شهادة الايزو .

وقال العربي أن المعمل يعتبر أحد مكونات مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر (MADEII) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويقدم الدعم الفني والخدمات الارشادية للمزارع السمكية وتوفير التحاليل اللازمة لقياس جودة الأسماك والمياه في المزارع السمكية أيضا قياس جودة الأسماك المصدرة او المستوردة من الخارج كما يتميز المعمل بأنه مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحاليل وذلك بهدف ضمان احكام الرقابة على انتاج الأسماك والمنتجات السمكية لضمان غذاء امن وصحي للمستهلك المصري وكذلك اعتماد الأسماك المحلية للتصدير للأسواق الأوروبية العالمية.

واضاف "العربي" بأن المجلس الوطني للاعتماد قام بالمراجعة الخارجية على نظام إدارة الجودة بالمعمل وتم اعتماد المعمل والحصول على شهادة الايزو (ISO/IEC 17025:2017) والخاصة بدقة نتائج اختبارات المعامل في التحاليل الكيميائية للمياه والتحاليل المكروبيولوجية للأسماك والغذاء والمياه.