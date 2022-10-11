اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:30 م
أكرم القصاص
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الرئيس الروسي يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:40 م
الرئيس الروسي يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم الرئيس الروسي بوتين
أ ش أ

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من التسييس المُفرط والخطير لقطاع الطاقة النووية في العالم، مؤكدا حق جميع الدول بفرص متكافئة في الاستغلال السلمي للطاقة الذرية.

وقال بوتين ـ في اجتماع عقده مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بطرسبورج حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، : "نلمس اليوم تسييسًا مفرطًا لكل ما يتعلق بقطاع الطاقة النووية، ونعول على جهودكم في أن نتمكن من الحد من نبرة هذا الخطاب وتطبيع هذا المجال في نشاطنا وتعاوننا، على الرغم من كل الاضطرابات والعمليات المُعقدة التي تجري على المسرح العالمي".

وأوضح أن روسيا كانت في طليعة الدول المؤسسة للمنظمة منذ عام 1957، ودعمت دائمًا عملها، وقال : "نعمل بنشاط في إطار الوكالة، واليوم نولي أهمية كبيرة

للقضايا التي تكرس الوكالة نفسها لها، وتكرسون أنتم شخصيًا حياتكم لها بصفتكم مديرًا عامًا لها، لقد دافعنا دائما عن تمتع جميع الدول بفرص متكافئة للحصول على الطاقة الذرية واستغلالها للأغراض السلمية، فيما متمسكون بحظر الانتشار النووي في العالم".

 


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