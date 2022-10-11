اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئاسة اللبنانية: الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:21 ص
الرئاسة اللبنانية: الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية" الرئيس اللبناني ميشال عون
وكالات

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قالت الرئاسة اللبنانية تعليقا على الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل إنها "مرضية".

وكان قد تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون صيغة جديدة للعرض المقدم بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وذلك ردا على الملاحظات التي أبداها لبنان رسميا على العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين آموس هوكشتين الأسبوع الماضي.
 
وكان لبنان قد تسلم الصيغة الأولية للعرض المتوافق عليه لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهو ما استقبله لبنان على كافة المستويات بترحاب كبير، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدوا خلال اجتماع خصص لبحث العرض، عدة ملاحظات على الصيغة التي تسلمها لبنان من السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا في أول أكتوبر الماضي.
 
وقد تم تسليم هذه الملاحظات للسفيرة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري.

 


اسرائيل

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الرئاسة اللبنانية

ترسيم الحدود

ميشال عون



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