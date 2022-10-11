الخطوط الجوية السعودية تحتفل بمرور 75 عاما على انطلاق أول رحلة بين مصر والمملكة

كتب إسلام سعيد

نظمت الخطوط الجوية السعودية احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 75 عاماً على انطلاق أول رحلة جوية دولية بين السعودية ومصر تحت شعار "للبحر ضفتين وأهل" وذلك بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بمشاركة الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، وأسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة بالقاهرة، وإبراهيم بن عبد الرحمن العمر، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

ومن جانبه، شدد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني خلال الاحتفالية، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد إلى السيدة هاجر المصرية أم النبي إسماعيل، وأضاف الوزير أننا كمصريين لا ننسى دور المملكة العربية السعودية في حرب أكتوبر.

وأكد الوزير، أن الخطوط الجوية السعودية تشهد تطور ملحوظ وتقدم مستمر على مدار السنوات الماضية، وهو ما يفتح مزيد من التعاون بين مصر والمملكة في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري تسيير عدد كبير من الرحلات اليومين بين الدولتين.

ومن جانبه، قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن العلاقة التاريخية بين مصر والسعودية، كان للطيران المدني دور فيها عبر جسر جوي شكّل لوحة من الوفاء بين البلدين، وعزّز التلاقي بينهما، وأعرب عن تطلعه لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط تسهيلات كبيرة قدمها خادم الحرمين الشريفين.

وأشار وزير الحج والعمرة إلى الدور البارز للخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران في بناء جسر جوي عزز التلاقي والمحبة بين قطبي الأمة العربية، مشددًا على أهمية منظومة النقل بوصفها شريكًا إستراتيجيًا وأساسيًا لمنظومة الحج والعمرة، معربًا عن تطلعه لمشاهدة نقلة نوعية غير مسبوقة في تسهيل وتيسير وصول ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وبدوره، كشف إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، المدير العام للمؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية»، عن عزم المجموعة إضافة 40 طائرة جديدة لأسطولها خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف أن مصر لا تزال في مقدمة الأوليات والوجهة الدولية (رقم 1) للخطوط السعودية، مؤكداً أنها «ليست مجرد وجهة دولية، بل محطة رئيسية، وعلاقة استراتيجية طويلة، كاشفا أن الخطوط السعودية أنشأت صالة الفرسان في مطار القاهرة، التي تعد الصالة الدولية الوحيدة خارج السعودية، بجانب إنشاء وحدة مستقلة للتمويل في القاهرة، تعد أيضاً الوحيدة خارج السعودية.

الاحتفالية قدمها الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية السعودية تغريد الهويش، وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وأصحاب شركات السياحة من البلدين.