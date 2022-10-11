اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:49 م
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التخطيط تقدم 1045 مشروعا للمرأة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:00 م
التخطيط تقدم 1045 مشروعا للمرأة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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تقدم 1045 مشروعا للمنافسة فى فئة المرأة ممثلين عن محافظات الجمهورية، فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للتمهيد لعرض المشروعات بالمؤتمر الوطنى المقرر انعقاده فى 3 من نوفمبر القادم.

 

واوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة، ليأتى ذلك من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة فى جميع المجالات كشريك أساسى فى التنمية، وذلك من خلال حرص الدولة أن يكون للمرأة دورًا فعالًا فى تلك المبادرة من خلال تقديم مشروعات ذكية وخضراء تخدم قضايا المرأة، أو أن تكون هى ذاتها المسئولة عن تنفيذ تلك المشروعات أو إدارتها أو أن يكن لها نسبة متساوية على الأقل فى مجلس الإدارة الخاص بالشركة. 

 

وأشار التقرير إلى اهتمام المبادرة بالعمل والشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية المختلفة للاستفادة من الخبرات الدولية، متابعًا أن أهمية المبادرة تأتى فى ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27، والتى تتولى مصر رئاسته فى دورته السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، ليبرز اهتمام الدولة بقضية تغيير المناخ، ويؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات.


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