"البحر الأحمر" تعلن عن توافر مصل الأنفلونزا الموسميّة بمكتب "صحة الغردقة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن توافر مصل الأنفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بمكتب صحة الغردقة.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، واللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيها.

كما وجه على الالتزام بالتعليمات الآتية: يؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمي شديدة، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم " البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 .

في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، والتطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح الاطفال اقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا اي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم اعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 اسابيع.

واوضح أن مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الامامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد ولا يتم اعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت اي ظرف.