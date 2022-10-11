البابا تواضروس: تعلم اللغة الصينية أمر جيد ولكن لا بد من الاهتمام بلغة أجدادنا

كتب: محمد الأحمدى

نشر العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، كلمة قداسة البابا تواضروس الثانى في احتفالية قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية، بمناسبة مرور 200 سنة على فك رموز اللغة المصرية القديمة والتى أقيمت أواخر الشهر الماضى.

ونشرت المجلة جزء من كلمة قداسة البابا والذى قال فيها "أحيانا أتعجب أن الكليات والجامعات والمدارس يعلموا لغات كثيرة، ومؤخرا بدأت وزارة التربية والتعليم فى تعليم اللغة الصينية ودا حاجة جميلة جدا أن يتحدث المصريين بالصينى ولكن الاهتمام باللغة القبطية لغة أجدادنا كلنا ويجب أن يجد له مجالا واسعا في جامعتنا ومدارسنا وأساتذتنا لأن اللغة هي الحياة وهى التاريخ وهى الحضارة".

وأختتم قداسته كلمته بشكر مطرانية مالاوى وقسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات وقدم الشكر لكل الحضور بحفل قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية، بمناسبة مرور 200 سنة على فك رموز اللغة المصرية القديمة.