اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:08 م
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الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالجيزة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:50 م
الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي الطريق السياحي اتجاه الهرم، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة الملاكي، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وانقلابها.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، لكشف ملابساته، وتم إزالة ورفع أثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق السياحي اتجاه الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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الهرم

امن الجيزة



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