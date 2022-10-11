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الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر: سنحث العالم للاستثمار بمواجهة أزمة المناخ بـCop27

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:19 م
الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر: سنحث العالم للاستثمار بمواجهة أزمة المناخ بـCop27 مؤتمر المناخ COP27
كتبت : هند المغربي

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قال الأمين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاجان تشاباجين، إن أزمة المناخ تؤدى إلى تفاقم حالات الطوارئ الإنسانية فى جميع أنحاء العالم. لتجنب آثاره الأكثر تدميرًا، مضيفا يجب أن نستثمر على قدم المساواة فى التكيف والتخفيف، لا سيما فى البلدان الأكثر عرضة للخطر.

 

وأكد أمين عام الاتحاد الدولى أنه فى COP 27، المقرر إقامته فى مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم سنحث قادة العالم على ضمان وصول هذا الاستثمار إلى المجتمعات المحلية التى تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مؤكدا أنه إذا كانت المجتمعات مستعدة لتوقع مخاطر المناخ ومجهزة لاتخاذ إجراءات، فسوف نمنع الظواهر المناخية الشديدة من أن تصبح كوارث إنسانية.


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