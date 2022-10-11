الأمير وليام يزور قلعة المورال لأول مرة منذ وفاة الملكة إليزابيث.. صور

كتبت ريهام عبد الله

عاد الأمير وليام إلى اسكتلندا إلى قلعة بالمورال للمرة الأولى منذ جنازة جدته الملكة إليزابيث الثانية، وقضى أمير ويلز عطلة نهاية الأسبوع فى Craigowan Lodge، والتى كانت واحدة من بولثول المفضلة لدى الملكة اليزابيث في الحوزة الاسكتلندية واستخدمتها الملكة فى المناسبات الأقل رسمية، عندما كانت تذهب لمطاردة الغزلان، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

زيارة الأمير وليام لقلعة بالمورال، هى المرة الأولى له، عندما كان آخر مرة فى اسكتلندا قبل حوالى شهر عندما كان يسارع ليكون بجانب الملكة الراحلة اليزابيث عندما توفيت فى قلعة بالمورال التى تبلغ مساحتها 50000 فدان فى 8 سبتمبر.



الأمير وليام



الملكة الراحلة اليزابيث والأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل



كرايجوان لودج



هارى ووليام

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل ريتشارد إيدن: "أقام الأمير وليام فىCraigowan Lodge ، حيث اعتادت الملكة اليزابيث الإقامة، لقد كان هناك فقط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ومطاردة الغزلان".

مطاردة الغزلان هي عملية إعدام للأيائل المسنة المعرضة للموت فى الشتاء، وأطلق وليام النار لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.

هذا النشاط، الذى كان شغفًا مشتركًا بين أجيال من العائلة المالكة، إذ كان تشارلز يشجه ابنيه وليام وهارى عليه، بينما اعتادت الأميرة ديانا أن تطلق عليه مازحا "قاتلي ويلز".

وكشفت صحيفة ديلى ميل أن كيت ميدلتون لم تضنم للأمير وليام في اسكتلندا، قائلة، "رفض متحدث باسم قصر كنسينجتون التعليق".

عودته إلى الحوزة الاسكتلندية ستعيد للأمير ذكرياته، حيث سارع هو وأفراد آخرون من العائلة المالكة للتواجد بجانب الملكة الراحلة اليزابيث، قبل وفاتها.

سافر وليام آنذاك إلى اسكتلندا بصحبة أعمامه الأمير أندرو والأمير إدوارد، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى بالمورال قبل وفاة الملكة اليزابيث.