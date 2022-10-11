ارتفاع طفيف بالإنتاج المحلى من الزيت الخام ليسجل 2501 ألف طن يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي نحو مليوني و501 ألف طن في شهر يوليو الماضي "مبدئى"، ارتفاعا من مليوني 464 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 37 ألف طن.

وفى المقابل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة ليسجل نحو 4 ملايين و306 ألف طن في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 4 ملايين و517 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بتراجع بلغ نحو 211 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سجل نحو 4 ملايين و140 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 4 ملايين و311 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 171 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي قد تراجع بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن، فيما سجلت المنتجات البترولية الأخرى في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.