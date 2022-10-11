ارتفاع حمولة السفن المارة بقناة السويس لـ127.9 مليون طن أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للحمولة الصافية للسفن المارة فى قناة السويس بشكل ملحوظ، حيث بلغت الحمولة الإجمالية للسفن نحو 127.9 مليون طن، فى شهر أغسطس الماضى، بينما كانت نحو 110.2 مليون طن فى شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 17.7 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.1%.

ويشهد منحنى عائدات قناة السويس، ارتفاعا متواليا منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت العائدات إلى 14.2 مليار جنيه فى شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ13.3 مليار جنيه فى شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 900 مليون جنيه، وزيادة بلغت 5.4 مليار جنيه عن شهر أغسطس المناظر له عام 2021.

وساهمت ناقلات البترول فى ارتفاع عائدات قناة السويس، فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى ناقلات البترول التى مرت بقناة السويس خلال الأشهر الثلاث اللاحقة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير وهى "أبريل – مايو – يونيو" نحو 1650 نقالة بترول بينما كان إجمالى ناقلات البترول خلال نفس الفترة من العام الماضى نحو 1230 ناقلة بترول، بزيادة بلغت نحو 420 ناقلة بترول.

وارتفعت أعداد السفن العابرة فى قناة السويس بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى عدد السفن العابرة للقناة نحو 2125 سفينة فى شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 1884 سفينة فى شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 241 سفينة وبنسبة زيادة بلغت 12.8%.