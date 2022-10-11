اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد جمعيات المستثمرين: المؤتمر الاقتصادى فرصة لمواجهة التحديات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:23 م
اتحاد جمعيات المستثمرين: المؤتمر الاقتصادى فرصة لمواجهة التحديات علي حمزة نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الانجازات التي تمت لتشجيع الاستثمارات في مصر مهمة جدا، مضيفا أنه سيكون لها دور في دعم الاقتصاد.
 
وأضاف علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين خلال تصريحات مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دي إم سي، عبر قناة دي إم سي، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار المصري، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تقديم آليات للاستثمار في مصر.
 
وتابع  علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن مصر لديها إمكانيات وموارد طبيعية يمكن استخدامها في العديد من القطاعات، مضيفا أنه يجب تهيئة المناخ لزيادة الاستثمار وتشجيع جودة الإنتاج.
 

جمعيات المستثمرين

المؤتمر الاقتصادى

على حمزة

الاستثمار

رامى رضوا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة