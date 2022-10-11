اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"إيني": الشتاء بعد القادم سيكون أكثر تعقيدًا في إيطاليا بسبب الغاز

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:18 م
"إيني": الشتاء بعد القادم سيكون أكثر تعقيدًا في إيطاليا بسبب الغاز الغاز - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع المدير التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، أن تواجه سلطات بلاده بعض المصاعب في تجاوز شتاء 2023-2024، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي لاستخدامها في التدفئة وانتاج الكهرباء.


وقال ديسكالزي، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، اليوم الثلاثاء: "شتاء 2023-2024 سيكون أكثر تعقيدًا. الآن نحن في وضع مختلف لأن لدينا مخزونًا كاملاً وقمنا عمليًا بسد الفجوة بين الآن ونهاية العام".


وأضاف: "في هذا العام، سمحت 6 أشهر من إمدادات الغاز الروسي بملء المخزونات، والآن يصل من روسيا إلى أوروبا إمدادات صفرية تقريبا، وحوالي 9-10% (من الحجم المعتاد) إلى إيطاليا"، متوقعا وضعا أكثر هدوءًا في شتاء عامي 2024-2025.


وأشار ديسكالزي إلى أن إمدادات الغاز من الجزائر ستعوض تقريبا إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت تشكل قبل عامين أكثر من 40% من احتياجات البلاد.


إيطاليا

الغاز

نقص إمدادات الغاز الروسى

شركة إينى الإيطالية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة