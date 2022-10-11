"إيني": الشتاء بعد القادم سيكون أكثر تعقيدًا في إيطاليا بسبب الغاز

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توقع المدير التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، أن تواجه سلطات بلاده بعض المصاعب في تجاوز شتاء 2023-2024، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي لاستخدامها في التدفئة وانتاج الكهرباء.



وقال ديسكالزي، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، اليوم الثلاثاء: "شتاء 2023-2024 سيكون أكثر تعقيدًا. الآن نحن في وضع مختلف لأن لدينا مخزونًا كاملاً وقمنا عمليًا بسد الفجوة بين الآن ونهاية العام".



وأضاف: "في هذا العام، سمحت 6 أشهر من إمدادات الغاز الروسي بملء المخزونات، والآن يصل من روسيا إلى أوروبا إمدادات صفرية تقريبا، وحوالي 9-10% (من الحجم المعتاد) إلى إيطاليا"، متوقعا وضعا أكثر هدوءًا في شتاء عامي 2024-2025.



وأشار ديسكالزي إلى أن إمدادات الغاز من الجزائر ستعوض تقريبا إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت تشكل قبل عامين أكثر من 40% من احتياجات البلاد.