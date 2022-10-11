إيقاف أعمال بناء مخالف ورفع كفاءة الإنارة بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

أوقفت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان برئاسة هالة عبد النبى رئيس الحى، أعمال بناء مخالف بشارع ترعة الخشاب تقاطع شارع أحمد أبو المجد بمنطقة حلوان البلد وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم مصادرة مواد البناء، وإيداعها بمخزن الحي والتنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفى اطار رفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي بصورة مستمرة قامت إدارة الإنارة بالحي برفع كفاءة الإنارة بمنطقة عرب كفر العلو بحلوان طبقا للخطة الموضوعة من قبل إدارة الإنارة علي أن يتم رفع كفاءة الإنارة بباقي المناطق تباعا .

وتم رفع كفاءة النظافة بطريق جامعة حلوان وشارع منصور وشارع حيدر وشارع المصانع و الحرير ومنطقة عزبة الوالدة وكفر العلو وبمحيط المصل واللقاح وميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، حيث تمت الأعمال علي فترات مختلفة علي مدار اليوم الواحد للحفاظ علي نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي من خلال تضافر الجهود لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوي النظافة بنطاق الحي.