اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ.. بالأسماء

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:59 ص
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ.. بالأسماء تروسيكل - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل طريق منية قلين بالبكاتوش، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بانقلاب تروسيكل على طريق منية قلين البكاتوش، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص من بينهم 5 سيدات، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من فتحية أبو اليزيد نعناعه، 60 سنة،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسميرة محمد عبدالغفار ، 45سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و شيماء السيد الافعي، 35سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومروة أحمد زهير، 25سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفهيمة شحاته سالم، 45سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود إبراهيم الصيفي، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد النبي عبد الحليم فزع، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و فؤاد محمد أبو سبع، 40سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومبروك أحمد محمد، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم.

 

 


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