إزالة 14 حالة تعد وبناء مخالف على أراضى الدولة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا في هذا الشأن، وفي هذا الصدد اوضح محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال الازالة لـ14 حالة تعدى بالبناء، بالبلوك الابيض والمونة الاسمنتية على مساحات اجمالية تقدر ب 2000 متر مربع وتمت الإزالة باستخدام معدات رئاسة المركز وفى وجود حماية امنيه من مركز شرطة طلخا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

