إزالة تعديات ومنشآت مخالفة بحملة مكبرة بالطريق البطئ لمحور 26 يوليو.. فيديو

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو توضيحى لأعمال إزالة التعديات والمنشآت المخالفة فى حملة إشغالات مكبرة بحى العجوزة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمنشآت المخالفة بالطريق البطئ لمحور 26 يوليو وتجهيزه كطريق بديل، بالتزامن مع تنفيذ مشروع المونوريل الجديد، مع استمرار المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.