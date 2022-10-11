إحالة 38 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.