إحالة 38 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
أسفرت الحملة عن إحالة 38 من العاملين بالمنشآت الصحية بوادى النطرون وشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.
يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
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