إجراء الكشف الطبى على 1308 مواطنا بقافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت جامعة كفر الشيخ إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ودفعت الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الثلاثاء إلى قرية "الحمراء" مركز كفر الشيخ وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور مها أبو جازيه ،وطب الفم والأسنان بإشراف الدكتور إيناس الجندى، والدكتور وائل الفقي وكيل الطب، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن ، طب وجراحة العيون ، النساء والتوليد ، طب الأطفال، الباطنة العامة، الكبد والجهازالهضمي،وجراحة المخ والأعصاب، الأمراض الجلدية ،الامراض الصدرية ، وجراحة العظام ،المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، طب الفم والأسنان ، الصحة العامة والتوعية الصحية وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة .

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إلى أنه جرى تنظيم عددًا من القوافل المتكاملة " صحية و بيئية و زراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية " للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس الجامعة إن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة”، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على“ 1308"حالة من أبناء قرية « الحمراء " مركز كفرالشيخ ، وعدد من القرى المجاورة”، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، الأستاذ نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، حازم عياد ، أحمد عبدالله بقيادة مدير إدارة الجوالة الدكتور صفوت شلبي، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، ورحاب لطفي جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج بالإدارة العامة لمشروعات البيئة وثروت المرشدي من الإدارة العامة لمشروعات البيئة.