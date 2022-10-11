أهالى قرية عرب جهينة بالقليوبية يناشدون استكمال الصرف الصحى.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى - القليوبية : فريق المحافظات

أرسل القارئة محمود عبد الرحمن عودة من سكان قرية عرب جهينة شبين القناطر القليوبية، استغاثة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب عدم اكتمال الصرف الصحى، قائلا: "نحن نعانى منذ ست سنوات الإهمال والمنازل معرضة لسقوط بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى من ست سنوات لأن يتم الحفر على عمق 7 أمتار، ووضع خوازيق فى الأرض وعند الحفر لوضع المواسير تسقط جميع الخوازيق بسبب أنها عبارة عن رمل وليس أسمنت أكثر من ثلاث مرات على هذا الوضع يتم الحفر والردم ويتم ترك الشارع محفور ولا نستطيع دخول المنزل ونعيش فى رعب على أطفالنا من السقوط فى الحفر والأرض تهبط كل يوم.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة برئاسة المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وحسام عبده الرفاعى رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام، لفحص شكاوى المواطنين والنزول على ارض الواقع لتزليل العقبات وحل جميع المشاكل فى الحال، وتم ذلك فى عرب جهينه ش عمر بن الخطاب المتفرع من ش أبوسليمان بخصوص فحص طلب تحويل مسار خط الصرف صحى إلى شارع آخر "أرض بور"، للحفاظ على عشرات المنازل من التصدع والانهيار، وتم التأكد من صحة الشكوى المقدمة.



وتابع المحافظ، أنه تم معاينة التربة والمنازل وتأكد رئيس الوحدة المحلية بأن التربة رملية ومتحركة، وبها مياه جوفية على مسافة قليلة من الحفر، ولا يجوز الحفر على أعماق، حيث تهدد أعمال الحفر المنازل المجاورة، وتم عمل اللازم من إجراءات احترازية.





























وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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