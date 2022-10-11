اليوم السابع
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ألمانيا تؤكد أهمية العمل على التوزيع العادل لتكاليف المناخ خلال (COP27)

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:43 م
ألمانيا تؤكد أهمية العمل على التوزيع العادل لتكاليف المناخ خلال (COP27) وزيرة خارجية المانيا
كتبت: هناء أبو العز

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 أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاءأهمية العمل على التوزيع العادل لتكاليف المناخ، خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المقررة في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية وندره الماء والكوارث الطبيعية.
 
وتطرقت بيرلوك - خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر الأمن والمناخ بالعاصمة الألمانية برلين -إلى الفيضانات في باكستان، حيث إنها من أسوأ فيضانات منذ عقود، وقد تأثر ما مجموعه 33 مليون شخص، نصفهم من الأطفال.
 
وتابعت أن باكستان تعاني من كارثة فيضانات مدمرة منذ شهور. حيث كان ثلث البلاد تحت الماء، وتعرض الكثير من الناس لفقد منازلهم وسبل عيشهم، كما غمرت المياه آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، ما جعل أجزاء كبيرة من محصول هذا العام غير صالحة للاستعمال.
 
ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدر الحاجة إلى مدفوعات المساعدات الإنسانية بنحو مليار دولار أمريكي في باكستان، ومن الواضح بشكل خاص كيف يؤدي تغير المناخ من صنع الإنسان إلى تكثيف الظواهر الجوية المتطرفة وتهديد أرواح البشر.
 

الخارجية الالمانية

انالينا بيربوك

تكاليف المناخ

مؤتمر الاطراف

الامم المتحدة

قمة المناخ



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