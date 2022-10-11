أسوشيتد برس: 39% من الأمريكيين يتوقعون تدهور المكانة العالمية للولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

كشف استطلاع للرأى نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أن النظرة الدولية للولايات المتحدة مرت بتحول كبير في السنوات الأخيرة، ومعها توقع أغلب المُستجيبين من الشعب الأمريكى أن تظل علاقات بلدهم مع الحلفاء كما هى أو تشهد تحسنا نسبيا، بينما قد تزداد التعاملات مع الخصوم التقليديين، مثل روسيا وكوريا الشمالية عدائية.

وقال 60% من البالغين فى الولايات المتحدة، إن العلاقات مع الخصوم ستزداد سوءا مقارنة بـ26% قبل أربع سنوات، فيما رجح 21% فقط أن تتدهور العلاقات مع الحلفاء بانخفاض عن 46% فى ذلك الوقت.

وبشكل عام، أشار الاستطلاع إلى أن 39% توقعوا أن تتدهور المكانة العالمية للولايات المتحدة مقارنة بـ48% قالوا ذلك في عام 2018 واعتبر المُستجيبون أن الانقسامات تؤثر في السياسة الداخلية للولايات المتحدة بشدة وبوجهات النظر حول مكانة البلاد في الخارج.

وتعليقًا على ذلك، قالت شيلا كوهانتيب الباحثة السياسية والمديرة التنفيذية للمنتدى العالمي في معهد "بيرسون" بشيكاغو، إن هذه النتائج تظهر حقا بوضوح أن الحزبية المفرطة تؤثر بسلبية على رؤية الديمقراطيين والجمهوريين للولايات المتحدة في الخارج فيما يخص حل النزاعات العالمية.

كما أظهر الاستطلاع دعما قويا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تحمي النساء والأقليات في جميع أنحاء العالم، وقال غالبية البالغين إنهم يرون مسألة منع التمييز ضد النساء والأقليات في جميع أنحاء العالم هدفًا مهمًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأن الحكومة الأمريكية تتحمل مسئولية كبيرة عن حماية حقوق هذه الجماعات.

بينما اعتقد 78% من المستجيبين أنه يتوجب على الولايات المتحدة حجب الدعم المالي عن الدول الأخرى التي تفشل في حماية حقوق النساء والأقليات.