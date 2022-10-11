أسعار الذهب تسجل 1100جنيه للجرام لعيار 21 بمستهل تداولات الثلاثاء

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجيل مستوي 1100 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصرى، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1660 دولار.

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيه.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذه

وتتجه الأعين إلى بريطانيا، فسوف نكون على موعد مع الإعلان عن مؤشرات معدلات البطالة، ثم اعلانغ مؤشرات الإنتاج الصناعي في إيطاليا، وذلك في ظل تؤثر هذه الدول بالأحداث التي تمر في أوروبا بسبب الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.