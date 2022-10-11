اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:16 م
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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفواكه
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة  أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم   كالتالى-

الطماطم بسعر  7.5 جرام.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .
 
‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ  4.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 8 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 8جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 15 جنيه.
 
رمان 12 جنيه
 
- البامية 25 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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