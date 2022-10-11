أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جرام.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 8 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 8جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- جوافة 15 جنيه.

رمان 12 جنيه

- البامية 25 جنيها.