7 مليارات دولار زيادة بصادرات مصر الوطنية بالنصف الأول من العام الجارى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالفترة المناظرة لها في العام الماضي 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية خلال تلك الفترة نحو 27 مليار و415 مليون دولار النصف الأول من العام الجارى، مقابل 20 مليار و162 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 7 مليار و253 مليون دولار.

وأضافت البيانات، أن صادرات الوقود سجلت نحو 8 مليار و39 مليون دولار بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 4 مليار و713 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 3 مليارات و325 مليون دولار، يليها صادرات القطن الخام وبلغت قيمتها نحو 202 مليون و235 ألف دولار، مقابل 140 مليون و361 ألف دولار، في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 61 مليون و874 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع المصدرة أيضا المواد الخام بقيمة بلغت 2 مليار و177 مليون دولار بالنصف الأول العام الجاري، مقابل مليار و886 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 291 مليون و281 ألف دولار، ثم السلع نصف المصنعة بقيمة بلغت 5 مليار و505 مليون دولار بالنصف الأول عام 2022، مقابل 3 مليارات و938 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت مليار و567 مليون دولار، وأخيرا صادرات السلع تامة الصنع بقيمة بلغت 11 مليار و491 مليون دولار، مقابل 9 مليار و446 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 2 مليار و44 مليون دولار.