7 معلومات عن وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديريات التعليمية.. تعرف عليها

كتب ـ محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل عمل الوحدة.

ـ سيتم إنشاء وحدة فى جميع المديريات التعليمية لدعم المعلمين والتواصل معهم.

ـ الهدف من إنشاء وحدة دعم المعلمين اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم وتيسيرًا لهم.

ـ يترأس وحدة دعم المعلمين مدير المديرية مباشرًة، "بعد العرض على المحافظ".

ـ تكون اختصاصها التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقى أي شكاوى خاصة بهم ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها.

ـ إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين.

ـ دراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

ـ يتم تقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسئول الوحدة بالوزارة لعرضها على الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم شهريًا.