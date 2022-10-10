6 سنوات سجنا مشددا لعامل بتهمة خطف فتاة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، المتهم"أ.ص" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف المجنى عليها "س.م" بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة المجنى عليها بخطفها ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بخطفها بأسلوب التحايل للزواج منها بعد رفض أهلها الارتباط بها كما قام بالتعدى عليها ، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.