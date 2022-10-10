54 سائحًا من جنسيات مختلفة يزورون المناطق الأثرية بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن استقبال المحافظة لفوج سياحي يضم 54 سائحًا جنسيات مختلفة من بينهم سائحا 43 ألمانيا و6 سائحين من النمسا وسائحين من سويسرى و3 سائحين إنجليزى، حيث تم عمل زيارة إلى معبد سيتى الأول بالمنطقة الاثارية بأبيدوس وزيارة مدينة سوهاج والمتحف والدير الأبيض والدير الأحمر وذلك في إطار خطة المحافظة للترويج لمواقعها السياحية والأثرية.

ومن جانبه وجه محافظ سوهاج، بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية، مؤكداً حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية.

كما أوضح أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة، أن الفوج السياحي قام بزيارة منطقة معبد ابيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي والحديقة المتحفية وشوارع مدينة سوهاج.