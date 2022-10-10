5 أشياء لو لاحظتها على ذراعك.. يجب زيارة الطبيب

كتبت ميرفت رشاد

تتواصل أجسامنا معنا باستمرار وتحاول أن تخبرنا إذا حدث خطأ ما، من خلال أعراض مثل الانتفاخ والألم، والتي يمكن في كثير من الأحيان التغاضي عنها، ويمكن لأجزاء كثيرة من أجسامنا التحدث إلينا والإشارة إلى وجود مشكلة، بما في ذلك الذراع، إذا لاحظت هذه الأشياء الخمسة على ذراعك، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع طبيبك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الشامات الجديدة أو المتغيرة

الشامات عبارة عن نمو على الجلد يمكن أن يكون مسطحًا أو مرتفعًا، وعادة ما يكون لونه بني أو أسود ويمكن أن يظهر في أي منطقة من الجسم، في حين أن معظم الشامات غير ضارة، يمكن أن يتغير الحجم أو الشكل أو اللون أن تكون علامة مبكرة لسرطان الجلد لهذا السبب، من الضروري أن تكون على دراية بأي شامة جديدة أو متغيرة على جسمك، إذا لاحظت أن شامة أكبر من ممحاة قلم رصاص ، لها حواف غير منتظمة أو يتغير لونها ، يجب عليك مراجعة الطبيب.

كدمات غير مبررة

يمكن أن تكون الكدمات غير المبررة أحد أعراض العديد من الحالات الصحية الأساسية، والتي تتراوح من البسيطة إلى الخطيرة، في حين أن بعض الأسباب، مثل الاصطدام بالأثاث أو تناول بعض الأدوية، غير ضارة، يمكن أن يشير البعض الآخر إلى مشكلة أكثر خطورة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون الكدمات علامة على سرطان الدم ، وهو سرطان يصيب خلايا الدم. اللوكيميا يمكن أن تجعل الجسم ينتج خلايا دم غير طبيعية لا تعمل بشكل صحيح هذه الخلايا أكثر عرضة للانهيار والموت ، مما يؤدي إلى زيادة الكدمات ، يمكن أن تحدث الكدمات أيضًا بسبب اضطرابات الدم مثل مرض فون ويلبراند واضطرابات الصفائح الدموية، تجعل هذه الحالات من الصعب على الدم أن يتجلط بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى حدوث كدمات بسهولة. إذا كان لديك كدمات غير مبررة ، يجب عليك التحدث مع طبيبك من أجل تحديد السبب

ألم

في حين أن الألم في الذراع غالبًا ما يكون حميدًا، إلا أن بعض الحالات يمكن أن تشير إلى حالة أكثر خطورة،على سبيل المثال ، قد يكون ألم الذراع المصحوب بالغثيان أو التعرق أو ضيق التنفس علامة على نوبة قلبية لذلك، من المهم الانتباه إلى الأعراض الأخرى التي قد تصاحب ألم الذراع، والتماس العناية الطبية إذا الألم شديد أو يستمر لأكثر من بضعة أيام.

تورم

عندما يعاني الشخص من تورم في ذراعه ، فإن الأنسجة عادة ما تعبر عن تراكم غير طبيعي للسوائل، وعندما يحدث هذا ، يشار إليه باسم الوذمة، بينما يمكن أن تؤثر الوذمة على أي منطقة من الجسم ، فهي الأكثر شيوعًا تظهر في أسفل الساقين والقدمين، قد تحدث عدة أسباب ، مثل الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة ، أو بعض الأدوية ، أو الحمل ، أو الإصابة بحالة طبية مزمنة مثل قصور القلب أو أمراض الكلى. ومع ذلك ، هناك أيضًا أسباب أكثر خطورة من تورم الذراع ، مثل جلطة دموية أو عدوى لذلك ، إذا كنت تعاني من أي تورم مفاجئ أو غير متوقع في الذراع ، فمن المهم مراجعة الطبيب حتى يتمكن من تحديد السبب والعلاج المناسب.

خدر أو وخز

في حين أن الإحساس بالخدر أو الوخز المؤقت في ذراعك قد لا يكون سببًا للقلق ، فقد يكون علامة على حالة أكثر خطورة على سبيل المثال ، يمكن أن يكون التنميل في الذراعين من أعراض تلف الأعصاب ، والذي يمكن أن يكون سببًا لمرض السكري أو نقص فيتامين ب 12 أو حتى متلازمة النفق الرسغي، كما يمكن أن يشير الوخز في الذراعين إلى مشاكل في الدورة الدموية ، مثل مرض الشريان المحيطي، إذا كنت تعاني من تنميل أو وخز في ذراعيك ، فمن المهم أن ترى طبيبًا.