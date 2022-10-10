3 أيام حدادا وطنيا فى فنزويلا بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 25 شخصا

فاطمة شوقى

أعلنت فنزويلا الحداد الوطنى ثلاثة أيام، حيث ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التى اجتاحت البلاد، إلى 25 شخصًا، كما لا يزال 52 في عداد المفقودين، بعد هطول أمطار غزيرة في بلدة لاس تيجرياس في فنزويلا، حسبما أكد ريميجيو سيبالو، نائب رئيس أمن المواطنين.

وأشارت قناة تيلى سور الفنزويلى، إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تدفق 5 مجارى وأنهار صغيرة فى منطقة لاس تيخيراس فى ولاية اراجوا، ما أدى إلى فيضانات عارمة وانهيارات أرضية، وغمرت الشوارع بالمياه.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكترونى، أن سكان المنطقة فى فنزويلا، يعانون من عدم وجود كهرباء أو اتصالات، ونشر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، صورًا للكارثة على تويتر وأعلن كارثة طبيعية ، بالإضافة إلى الإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام .

وقال مادورو "نظرًا للوضع الخطير الناتج عن الانهيار الأرضي الواسع النطاق الناجم عن الأمطار ، فقد أصدرت مرسومًا في المجتمعات التي تشكل لا تيخيراس ، وهي منطقة كوارث طبيعية وكارثة ، و 3 أيام من الحداد الوطني"، واضفا الوضع بالصعب والمؤلم.

وقال خوسيه سانتياجو ، أحد الناجين إنه أمضى 40 دقيقة وهو يحاول النجاة ، متشبثًا بالحياة ، بينما كان يشاهد المياه تجتاح العديد من المنازل ، بما في ذلك منزله.

قال خوسيه ، 65 عامًا ، "لقد لحقنى النهر ولم أجد أي مورد آخر سوى أن أركب نفسي على الصفيحة على سطح المياه المنجرفة.

وقال فلاديمير بادرينو ، وزير الدفاع في البلاد ، أن الحكومة نشرت قوات الإنقاذ وأمن المواطنين ، فضلاً عن أطقم الصيانة والنظافة في المنطقة.

من جهتها ، أكدت نائبة الرئيس التنفيذي ، ديلسي رودريجيز ، أن الحكومة ستقيم ملاجئ في ولاية أراجوا لنقل جميع من فقدوا منازلهم، مشيرة إلى أن "الانهيار الأرضي الكبير" تسبب في "خسائر بشرية" وأضرار مادية جسيمة.

وأضافت رودريجيز أيضًا أن العديد من التجار فقدوا أعمالهم ، تمامًا كما رأى الفلاحون أن محاصيلهم تتأثر ، وقد أفاد بأن الحكومة ستقدم المساعدة من خلال البنوك العامة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الماضيين في مقتل أكثر من 40 شخصًا في مناطق مختلفة من فنزويلا ، وفقًا للوكالات الوطنية.