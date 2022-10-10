145مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ونيجيريا خلال العام الماضى

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية والتي بدأت منذ 61 عاماً وتستند الى الثقة والاحترام المتبادل وتضافر الجهود المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك للاستفادة من الموارد المتاحة بالبلدين لتحقيق مستقبل أفضل للشعبين المصري والنيجيري.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة نيجيريا بالقاهرة إحياءً لذكرى عيد الاستقلال الـ62 لنيجيريا، وذلك بحضور وزير الإسكان والعمل النيجيري والسيد/ ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إلى جانب لفيف من سفراء الدول الاجنبية في مصر.

ونقل الوزير تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحكومة والشعب النيجيري والجالية النيجيرية في مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 62 للاستقلال.

وأشار سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تواجد عدد من الشركات المصرية الرائدة في السوق النيجيري وذلك في مجالات الصناعة والطاقة والمقاولات في عدد من المشروعات الكبرى وباستثمارات بلغت مليار دولار، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وبما يعكس الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر ونيجيريا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 145 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن التنمية الاقتصادية في قارة أفريقيا تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتاً إلى الحضور القوي لكل من مصر ونيجيريا في مختلف المحافل والكيانات الأفريقية.

ونوه سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA للاستفادة من المزايا التي تتيحها الأمر الذي سيسهم في تشجيع حركة التبادل التجارى في شتى المجالات.

ومن جانبه قال ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إن نيجيريا تتمتع بالعديد من الخصائص التي تؤهلها لتبوء مكانة مميزة في قلب القارة السمراء أهمها الموارد الطبيعية العديدة والموقع الجغرافي المميز في غرب افريقيا بالإضافة الي الاقتصاد الذي يسجل نمواً عاماً بعد عام، لافتاً إلى أن بلاده حريصة في إطار علاقاتها الدولية والإقليمية على تعزيز قضايا الديمقراطية والمساواة وسبل مواجهة تغيرات المناخ.

وأضاف ريمي أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والبناء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في الوصول بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين المصري والنيجيري وتصب في صالح اقتصادي البلدين.