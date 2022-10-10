14 محافظة تتيح التقدم فيها بمسابقة المعلمين.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال فى 14 محافظة، نرصد فى التقرير التالى شروط ومواعيد التقدم وأسماء المحافظات.

ـ المسابقة التكميلية بها 3197 وظيفة شاغرة.

ـ العمل فى وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.

ـ التقديم متاح من الأربعاء 12 أكتوبر الجارى.

ـ التقديم مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.

ـ التقديم على وظائف شاغرة فى 14 محافظة.

ـ تشمل محافظات: "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".

ـ يجب الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر.

ـ التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا للإعلان وشروطه.

ـ يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

‎وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير المبذول في تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلم مساعد (معلم فصل)، مما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين في الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.