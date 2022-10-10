‫وزير الرى يبحث مجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أنشطة قطاع مياه النيل وبحث مجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وآليات تطوير هذا التعاون بما يسهم فى تحقيق المنفعة المتبادلة لشعوب هذه الدول، بحضور المهندس حسام الطوخى مدير عام التعاون الثنائى بقطاع مياه النيل .

وتنفذ وزراة الموارد المائية والرى العديد من مشروعات التعاون مع دول حوض النيل والتى تتنوع بين مقاومة الحشائش المائية وتأهيل المجارى المائية لتحسين الملاحة النهرية وحفر آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الري النقية فى المناطق النائية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

كما تنفذ الوزارة مشروعات ثنائية فى دول حوض النيل لدرء مخاطر الفيضان وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجارى المائية وإنشاء موانئ للصيد، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية فى مجال ادارة الموارد المائية.