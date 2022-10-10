اليوم السابع
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‫رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى يتفقد الجمعيات الزراعية بالشرقية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:39 م
‫رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى يتفقد الجمعيات الزراعية بالشرقية جانب من الندوة
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى، سير العمل بالجمعيات الزراعية بمحافظة الشرقية تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية، وصرف الأسمدة، وكارت الفلاح، والتعدي على الأراضي الزراعية.

وشملت الزيارة الجمعية الزراعية بالعصلوجى والجمعية الزراعية ببردين بمركز الزقازيق، كما عقد اجتماعا لمسئولي الجمعيتين، بحضور مدير مديرية الزراعة، ومديرو الادارات التعاونية بالشرقية، ومدير عام التعاون، ورئيس الجمعيه المركزيه بالشرقية، ورؤساء الجمعيات المشتركه بالشرقية.

وشدد عيسى، على متابعة منظومة صرف الأسمدة، وتشجيع المزراعين على زراعة محصول القمح لهذا الموسم لما له من أهمية فى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن متابعه اعمال كارت الفلاح، كذلك المتابعة المستمرة لأعمال حماية الأراضي، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، واعداد قائمة بالمتعديين على الأرض الزراعية لحرمانهم من صرف الأسمدة المدعمة.

 

 


الاسمدة

صرف الاسمدة

الارض الزراعية

الزراعة



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