‫تكنولوجيا الأغذية يحصد جائزة أفضل منتج بمهرجان التمور بمحافظة أسوان

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية عن فوز بعض الباحثين بالمعهد بجائزة أفضل منتج من التمور لهذا العام بمهرجان التمور بأسوان، وهم الدكتور وائل مصباح والدكتورة مها محفوظ والدكتور جمال الحديدى .

وأشار عرفات إلى أن هذا المنتج عبارة عن بار من البلح المدعم بالشوفان بنسب مختلفة، وآخر مدعم بالحمص بنسب مختلفة وهو شبيه بحلوى المولد "الحمصية".

وتعد هذه الحلوى المصنعة من التمر سواء المدعمة بالشوفان أو الحمص ذو قيمة غذائية عالية نظرا لإحتوائها على معظم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم أثناء النمو وتستخدم كمصدر للطاقه وبناء الانسجه والعضلات لجميع الفئات العمريه الصحيه.

ويعد التمر مصدراً جيد للحديد و العديد من العناصر المعدنية الأخرى بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الطبيعية. كما يتم تعويض النقص فى البروتين و بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب 9 و بعض العناصر المعدنية الهامة و الألياف الغذائية للتمر بإضافة كل من الحمص أو الشوفان و هذه الطريقة تساعد على حفظ البلح او التمر لمده تتراوح من 6 إلى 9 شهور بدون فساد.