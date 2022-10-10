اليوم السابع
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‫تعرف على آخر تفاصيل مشروعات الصرف الزراعى

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:12 ص
‫تعرف على آخر تفاصيل مشروعات الصرف الزراعى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري/ تقريراً من المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الهيئة فى مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل: 
 
1- تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8.40 مليون فدان .
 
2- تم تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 6 مليون فدان.
 
3- مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال تحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية المحصولية .
 
4- منظومة للتلميترى لقياس مناسيب ونوعية المياه بالمصارف.
 
5- 7 مصانع لإنتاج المواسير المستخدمة فى الصرف المغطى.
 
6- مركزين للتدريب بهيئة الصرف لرفع كفاءة العاملين وتوفير دورات عملية مُتخصصة.
 

هيئة الصرف

الصرف الزراعى

المصارف

الصرف المغطى



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