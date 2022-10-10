يبيعون أطفالا على الإنترنت.. تجديد حبس أفراد تشكيل عصابي بالقليوبية 45 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

أمر المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بحبس أفراد تشكيل عصابي 45 يوما، تخصصوا في عرض وبيع الأطفال اللقطاء عبر الإنترنت، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وتزوير شهادات ميلاد لهم.

وكان المتهم "ح س ح"، وزوجته "ن ع ا"، وابنة خالتها "ن م ن"، وجارة لهم، قد اعتادوا على استقطاب بعض النسوة اللاتي حملن سفاحا وإقناعهن بعدم الإجهاض، وتوفير مكان لهن للإقامة فيه حتى يضعن حملهن، وبيع المولود للراغبين نظير مبالغ مالية كبيرة.

ووردت معلومات لمباحث الأموال العامة ومكافحة جرائم التزوير والإنترنت، بقيام أفراد تشكيل عصابي بترويج لبيع الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت التحريات أن نشاط المتهمين يتركز فى شبرا الخيمة وقليوب والعبور وشبين القناطر، وعلى الفور تم التوصل للموقع الإلكتروني ومستخدميه، وتم ضبط أفراد التشكيل وضبط إحدى السيدات ممن وضعن طفلين توأم وتدعى "ب ا ن"، وتم استخراج شهادات مزورة لهما وبيعهما نظير مبلغ مالي كبير بالدولار.