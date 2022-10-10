وكيل زراعة الفيوم يتابع مراكز تجميع محصول القطن وتوعية المزارعين بالتوريد

الفيوم رباب الجالي

تابع المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مراكز تجميع القطن بالفيوم وإلتقي المزارعين لحثهم على توريد الاقطان والرد على استفسارات المزارعين عن الحيازات، وحثهم على زراعة القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتواصل مع المزارعين في الحقول لتوعيتهم والسماع الي مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة قدر المستطاع.



وأكد وكيل الوزارة ان استلام الأقطان من المزارعين يتم بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، بحسب البيان.

وبعد استلام الأقطان تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية .ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة في لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل



وأشار وكيل الوزارة وفقا لبيان الوزارة، فإن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة والحليج وصولا إلى الصناعة.

ويهدف النظام الجديد إلى تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.









