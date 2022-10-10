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وسائل إعلام أمريكية: هجمات إلكترونية على مطارات أمريكية مصدرها الأراضي الروسية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:42 م
وسائل إعلام أمريكية: هجمات إلكترونية على مطارات أمريكية مصدرها الأراضي الروسية روسيا وأمريكا
كتب أحمد عرفة

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن هجمات إلكترونية على مطارات أمريكية مصدرها الأراضي الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكدت شبكة ABC الأمريكية، تعرض مطارات في لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك لهجمات إلكترونية مصدرها روسيا.

وأضافت شبكة ABC: الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة المطارات لا علاقة لها بالملاحة الجوية .

وقالت مصدر لشبكة ABC، إن الهجمات استهدفت المواقع الإلكترونية لعدد من المطارات الأمريكية، فميا قال مراسل العربية، إن المطارات الأمريكية المستهدفة لم تتأثر بالهجمات الإلكترونية.


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