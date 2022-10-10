وزير الكهرباء: مؤشرات الأداء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

كتبت ــ رحمة رمضان

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، الجهود التى يبذلها القطاع لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى كافة أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة مميزة للمواطن.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، أنه فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى محافظتى القاهرة والجيز ة ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالى 6,3 مليون مشترك منهم 4,56 مليون مشترك عدادات عادية، و1,68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7,44 ألف مشترك عدادات ذكية، ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3.

وبلغ قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/9/2022 حوالى أكثر من 352 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال و التجديد و التوسعات ، مشروعات تأهيل الشبكة للعدادات الذكية ) ، والتحكمات الآلية ، ومن المستهدف استثمار خلال الفترة 2022/2023 حوالى (2,661) مليارجنيه.

وبلغ إجمالى مكونات الشبكة حتي30/9/2022:

- عدد 477 موزعا

- عدد 23762 محولات سعة 16462 م.ف.أ

- 28528 كم كابلات جهد متوسط.

- 3324 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

- 60994 كم كابلات جهد منخفض.

- 4828 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- عدد 72904 صناديق توزيع.

وفيما يتعلق بالخطة المستهدفة لتركيب عدادات مسبقة الدفع خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف تركيب عدد (459 ) ألف عداد تم تركيب حتى الآن عدد (114) ألف عداد بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 25%.

وتشارك الشركة بدور فعال فى المشروعات القومية بعدد 21 مشروع بإجمالي قيمة 2,021 مليار جنيه بالمونوريل ، القطار الكهربائى السريع ، تطوير شارع الخمسين والقطامية وزهراء المعادى ، توسعة الطريق الدائرى ، محور ياسر رزق ، تطوير بالمقطم شارع 9 ، تطوير شارع صالح سالم من محور جيهان السادات حتى طريق القطامية و محور السكة الحديد شارع الجزائر ، محور حسب الله الكفراوى ، تطوير كورنيش المقطم ، محور ترعة الزمر ، محور عمرو بن العاص ، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ، توسعات طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى

بالإضافة إلى توسعات الطريق الموازى لمحور 26 يوليو ، نقل المياه من المصدر الشرقى إلى مستقبل مصر ، تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش، قاعدة غرب القاهرة ، تأهيل الترع ، نفق سيارات طريق الصعيد الحر، تغطية مصرف ناهيا.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، تم التأكيد على قيام الشركة بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه وتضم عدد (2) مركز من المراكز المستفيدة من المبادرة فى نطاق عمل الشركة وهما الصف – أطفيح ، وعدد القرى (43 ) قرية وعدد المشتركين (185801(.

وفيما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/8/2022 بلغ اجمالى محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها من خلال الضبطية القضائية حوالى 28471محضر بقيمة تبلغ حوالى 35 مليون جنيه، وبلغ اجمالى محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء حوالى 103694 محضر بقيمة تبلغ حوالى 115 مليون جنيه .

وحول مراكز خدمة العملاء يبلغ إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء (32) مركز تستهدف المرحلة الأولى للتطوير عدد (14 ) مركز جارى تطوير عدد(4) مراكز ، ومن المستهدف تطوير عدد (10) حتى 330/6/2023

وتشمل محاور خطة التطوير وإجراءات تحسين الأداء:

- تحسين نسبة الفقد.

- تحسين نسب التحصيل من الإصدار والمتأخرات.

- تقليل الأعطال وعدد مرات الإنقطاع عن المشتركين.

- التنسيق مع الشركة المصرية للنقل وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن محطات المحولات المطلوب إنشائها.