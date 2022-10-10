وزير الصحة يرأس الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة

كتب ــ وليد عبد السلام

‎ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة، لمناقشة ووضع أطر وضوابط العمل، ضمن استراتيجية تنفيذ المشروع القومي لصحة الأسرة المصرية، وذلك بديوان عام الوزارة.

‎أكد الوزير أهمية ملف السكان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أكد تقديم كافة سبل الدعم للتغلب على المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على صحة الأسرة، بما يساهم في ضمان «حياة صحية من الناحية البدنية والنفسية» لكافة الأسر المصرية، وصولا إلى جيل قادر على المشاركة في تنمية الدولة.

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أهمية دور اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة، والتي تضم في عضويتها خبراء وعلماء ووزراء سابقين، أصحاب خبرات وإسهامات بارزة في مجال تنظيم الأسرة، حيث تختص اللجنة بإعداد الدراسات العلمية ووضع السياسات اللازمة وإبداء الرأي الفني في الخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق ضبط النمو السكاني.

‎وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير أكد أهمية قيام اللجنة بوضع خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وفقًا لمستهدفات محددة، فضلاً عن تحديد أولويات العمل التي يتبناها كل قطاع بالوزارة لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى التنسيق والربط بين كافة قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لضبط النمو السكاني والحفاظ على صحة الأسرة.

‎وتابع «عبدالغفار»، أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها الاستراتيجية القومية للسكان «2015- 2030»، والأبحاث التي يمكن تنفيذها ولها مردود إيجابي على اتخاذ القرارات، فيما يخص البرنامج القومي للسكان.

‎وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال تنظيم الأسرة والتي تتشابه مع ظروف المجتمع المصري، وأهم التدخلات التي قامت بها تلك الدول وساهمت في نجاح التجربة.

‎وأشار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تقرير «تحقيق الفائدة الديموجرافية في مصر» والذي استعرضه الدكتور سامح السحرتي مستشار السياسات الصحية في البنك الدولي عبر تقنية ال«فيديو كونفرانس» من واشنطن، والذي تناول فيه سياسيات وخطط تحقيق عملية ضبط النمو السكاني وتأثيره على النمو الاقتصادي للدولة.

‎وتابع «عبدالغفار»، أن الاجتماع ناقش أهم التدخلات التي قام بها قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، بهدف تحقيق المستهدفات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية صحة الأسرة المصرية.

‎يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان الأسبق، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق الأستاذ المتفرغ لأمراض القلب بجامعة عين شمس، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد راشد أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، والدكتور نبيل المهيري رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق وأستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محمد عمرو النوري أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، والدكتور مجدي خالد الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والدكتور حسن القلا رئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، والدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، والدكتور سامح السحرتي مستشار السياسيات الصحية في البنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب و أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة.