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وزير الدفاع الأوكراني يدعو لإمداد بلاده بأنظمة مضادة للطائرات والصواريخ

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:35 م
وزير الدفاع الأوكراني يدعو لإمداد بلاده بأنظمة مضادة للطائرات والصواريخ الجيش الأوكراني - أرشيفية
وكالات

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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية ، إن "أفضل رد على القصف الصاروخي الروسي هو إمداد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات والصواريخ - لحماية السماء فوق أوكرانيا! وهذا سوف يحمي مدننا وشعبنا ومستقبل أوروبا".


وأضاف أن الروس يعتقدون أن "الضربات الصاروخية وسيلة فعالة للترهيب، وهي ليست كذلك بل إنها جرائم حرب، المدنيون يموتون ويصابون ويجب على أوكرانيا، بدعم من العالم المتحضر، أن تقدم المسئولين عن قصف الصواريخ إلى العدالة. وسوف نفعل ذلك".


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