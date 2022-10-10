اليوم السابع
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وزير الداخلية: مصر تتقدم نحو الإنجازات والتطوير تحت قيادة الرئيس السيسي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:25 م
وزير الداخلية: مصر تتقدم نحو الإنجازات والتطوير تحت قيادة الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الدولة المصرية تتقدم نحو الإنجازات والتطوير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "تتقدم مصر بقيادتكم.. نحو الإنجازات والتطوير فى كافة المجالات برؤية متكاملة للمستقبل تستند على العلم والعمل لتحقيق تطلعات شعب عريق وغد أفضل للأجيال القادمة عبر مشروعات تنموية وحضارية كبيرة تمت بإرادة وطنية تقضى على الصعاب وتدحر التحديات مما كان له عظيم الأثر فى قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات أزمتين عالميتين متتاليتين عانت منهما الشعوب ولا تزال، وأخلت بمقدرات أقوى اقتصاديات العالم.
 
وأضاف الوزير خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تتأكد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.. فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار كركيزة لا بديل عنها لحفظ المقومات الأساسية لمسيرة العمل الوطني وإنجازات المجتمع ومكتسباته من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات التي يفرضها الواقع الدولي والإقليمي والتصدي الحاسم والإستباقى لكافة أشكال الجريمة وإجهاض المحاولات اليائسة والمتواصلة للتنظيمات الإرهابية، ومن يدور فى فلكها لاستهداف استقرار المجتمع عبر أسلوب التشكيك والتحريض ونشر الشائعات والتي تمنى بالفشل فى ظل يقظة أمنية ووعى شعبي بالأهداف الحقيقية لتلك المخططات الآثمة.
 

 


كلية الشرطة

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تخرج طلاب الشرطة

حفل تخرج طلاب الشرطة

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اكاديمية الشرطة

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