اليوم السابع
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وزير الخزانة البريطاني يعلن نشر الخطة المالية الكاملة للحكومة نهاية الشهر الجاري

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:13 م
وزير الخزانة البريطاني يعلن نشر الخطة المالية الكاملة للحكومة نهاية الشهر الجاري ليز تراس وكواسى كوراتنج
كتبت رباب فتحى

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قال وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الإثنين، إنه سيقوم بنشر الخطة المالية الكاملة للحكومة البريطانية في 31 أكتوبر الجاري، بعد مواجهة انتقادات واسعة النطاق لعدم تقديم تفاصيل حول حزمة لتحفيز خفض الضرائب بمليارات الجنيهات كان قد أعلن عنها الشهر الماضي.

وكان من المتوقع أن ينشر كوارتنج تفاصيل استراتيجيته المالية، في 23 نوفمبر المقبل، بعد شهرين من كشفه لأول مرة عن خطط تتضمن حوالي 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية، على أن يتم سدادها عن طريق الاقتراض الحكومي، وقد أدت هذه الخطة إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية لأيام، ودفعت الجنيه البريطاني إلى انخفاضات قياسية مقابل الدولار الأمريكي.

وقال كوارتنج، اليوم، إنه سيحدد الآن خطته المالية متوسطة الأجل، وينشر التوقعات الاقتصادية من مكتب مسؤولية الميزانية في 31 أكتوبر الجاري، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويشكل هذا القرار تحولا آخر لوزير الخزانة البريطاني، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيتخلى عن خططه لإلغاء أعلى نسبة "45 بالمئة" من ضريبة الدخل لأصحاب الدخل المرتفع- وهي سياسة أثارت معارضة واسعة النطاق.

ورحب الكثيرون بهذا التحول، لكن حكومة المحافظين برئاسة كوارتنج ورئيسة الوزراء ليز تراس لا تزال تواجه شكوكا لأنهم قالوا إنهم سيلتزمون بالسياسات الضريبية الأخرى للحكومة، بما في ذلك خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل، وإلغاء زيادة ضريبة الشركات التي خططت لها الحكومة البريطانية السابقة.

وتصر الحكومة على أن خطتها ستعزز النمو الاقتصادي، لكن العديد من المنتقدين يقولون إن التخفيضات الضريبية ستعني على الأرجح سحب الأموال من الإنفاق العام مثل الخدمات الاجتماعية، مما يترك أكثر الأشخاص فقرا وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.


وزير الخزانة البريطاني

كواسى كوارتنج

الاقتصاد البريطاني

ليز تراس

الخطة المالية البريطانية



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