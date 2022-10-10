وزير الخارجية اليمني يناقش مع السفير الأمريكي تداعيات افشال الهدنة في اليمن

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ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن، وتداعيات إفشال الحوثي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الأممية، وما يعكسه ذلك من عدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين، وعدم جديتها بالمضي نحو إحلال السلام.

وأكد الوزير اليمني -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- على موقف مجلس القيادة الرئاسي اليمني الثابت بوضع مصلحة المواطنين في كافة أنحاء اليمن كأولوية قصوى، موضحا الجهود والمحاولات التي بذلتها الحكومة للحفاظ على الهدنة وبما يجنب اليمنيين مزيدا من الضحايا والدمار.



ونوه إلى أن التهديدات الإرهابية التي أطلقها الحوثي وتهديدها باستهداف الشركات النفطية والمنشآت النفطية المدنية يمثل تصعيداً خطيراً لن تقتصر آثاره على الإضرار بالبنية التحتية والاقتصاد اليمني وما سيرافقه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، بل سيمتد أثره للإضرار بالإقليم والمنطقة وإمدادات الطاقة الدولية، مؤكداً أن مثل هذه التهديدات والتصرفات تستدعي موقفاً حازماً وصارماً من المجتمع الدولي.

بدوره، أكد السفير الأمريكي استمرار بلاده بالعمل على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، مجدداً موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.