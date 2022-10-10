وزير الحج السعودى: زرت مصر لأول مرة كوزير لما لها بجانب المملكة من ثقل تاريخى

إيمان حنا

أكد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة؛ أن مصر والسعودية تمثلان ثقلا تاريخيا بالمنطقة؛ ولذا حرصت على زيارة مصر لأول مرة، لبحث وتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين المصريين؛ حيث تم إطلاق منصة نسك التى تسهل استخراج التأشيرات.

أشار إلى أنه سيبحث اليوم مع وزير السياحة فى مصر كافة التسهيلات اللازمة للمعتمرين والحجاج المصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ؛ بمقر السفارة السعودية.

وأشار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلًى أنه بدأ زيارة رسمية إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، السبت، وتشهد الزيارة عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين فى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة "نسك".

كما التقى الربيعة مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وفضيلة المفتى الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي.

وبحث الربيعة خلال لقاءاته سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والسعودية في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر.

واستعرض الدكتور الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى أن تأشيرة العمرة مُددت من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من جميع أنحاء العالم.

وأكد الربيعة استعداد جميع الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار تأثير (كوفيد-19) لتمكين المعتمرين والزوار من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والصلاة في الروضة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في مدن ومناطق المملكة.