وزير التنمية المحلية يستعرض مبادرة "حياة كريمة" فى مؤتمر عالمى بكوريا الجنوبية

كتب ــ على عبد الرحمن

يشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية والتي تعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 10 – 14 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات والملفات التي تهم المدن والحكومات المحلية في مختلف دول العالم والتعاون لمواجهة التحديات والضغوط الواقعة على المدن ومنها تحدي التغيرات المناخية وأزمة الغذاء والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إن مشاركته فى فعاليات المؤتمر العالمى تتضمن حضور عدد من الجلسات رفيعة المستوي من بينها جلسة حول "مستقبل التقارب بين المستويات المركزية واللامركزية " كرافعة لمستقبل مستدام مدفوع محلياً للجميع " ، مشيراً إلى أنه سيقوم بتقديم واستعراض جهود الدولة المصرية فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كنموذج من أفضل الممارسات المعترف بها عالمياً للنهوض بحياة 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف وتغيير حياتهم إلى الأفضل والتي تتضمن عدد كبير من محاور عملية التنمية المستدامة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيشارك أيضاً فى جلسة أخرى حول التغيرات المناخية وتحقيق العدالة المناخية واستعراض جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن خاصة مع قرب استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP27 مطلع شهر نوفمبر القادم ، وكذا عرض بعض المبادرات والجهود المصرية لخدمة أبناء القارة الأفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيشارك كذلك في المائدة المستديرة رفيعة المستوي والتي ستعقد على هامش المؤتمر حول " تحويل علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا البيئية .. مستقبل الكوكب " والتي سيقوم خلالها بعرض أهداف مصر من خلال استضافة مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ والجهود المبذولة للتكافل من أجل تحمل المسئوليات المشتركة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وأهمية مساعدة المجتمع الدولى للدول الأفريقية في مواجهة تلك التحديات المرتبطة لملف المناخ.

وقال وزير التنمية المحلية، إن زيارته لكوريا الجنوبية ستتضمن عقد جلسة مباحثات ثنائية مع لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية الكوري - المعنى بملف التنمية المحلية في كوريا الجنوبية - ، ومن المقرر أن يتم على هامش المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجوبية للتعاون المشترك فى مجالات التنمية المحلية والمجالات ذات الصلة ومن بينها تأهيل الكوادر المحلية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التنمية المحلية والاستفادة من مؤسسة " صايمول أوندنج " المعنية بتطوير الريف الكوري والتي تعد أحد نماذج التنمية الريفية العالمية بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة فى وتبادل الخبرات مع مبادرة "حياة كريمة " وكذا إعداد مخطط تدريبى شامل للكوادر المحلية المصرية في مجال المخلفات البلدية الصلبة .