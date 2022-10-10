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وزير التموين: مصر لديها احتياطى من القمح يكفى 6 أشهر وسكر حتى العام القادم

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:00 ص
وزير التموين: مصر لديها احتياطى من القمح يكفى 6 أشهر وسكر حتى العام القادم على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفى 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث في أي وقت سابق.
 
و قال وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي 5.6 شهر من السكر، والإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وهو ما يعني أن مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام القادم، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي من الزيت "صويا وعباد الشمس" يكفي لمدة 5.6 شهر، وتم زيادة السعات التخزينية للزيت .
 
وقال وزير التموين، "نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم"، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ والمساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز .

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